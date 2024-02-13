Sel felaketiyle mücadele eden Antalya'da Kepez ilçesinde bulunan alt geçitteki bir otomobilde, Halil Yıldız isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün daha ara verildi.

ANTALYA'DA 14 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

"ACİL İŞLERİ OLMAYAN DIŞARIYA ÇIKMASIN"

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Yağışın yol açtığı su birikintileri ve sel nedeniyle birçok ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Antalyaspor kafilesi de hava şartları nedeniyle planlanan havalimanına inemedi. Yaşanan felaket sonrası açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. İnşallah can kaybı olmadan bu sel afetini, el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat Çarşamba günü Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.