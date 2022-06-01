Antalya çıplak kadın olayı nedir? (VİDEOLU) Manavgat çıplak kadın kim SON DAKİKA? - Haberler

Bebek'te iki kişinin cinsel ilişkiye girmesi ve akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin bankta çırılçıplak güneşlenmesinin ardından bir ilginç görüntü de Antalya'dan geldi. Manavgat'ta bir kadın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürürken görüntülendi.

ANTALYA ÇIPLAK KADIN OLAYI NEDİR?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürürken görüntülendi. Kadının neden çıplak yürüdüğü ise bilinmiyor.

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği, görüntülerdeki kadının yüzde 70 zihinsel engelli raporunun olduğunu ve yapılan işlemlerin ardından hastaneye yatışının sağlandığını duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın/yayın organlarında yer alan "Manavgat'ta Çıplak Kadın" başlıklı haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 28.05.2022 günü saat 11.30 sıralarında haber merkezine Manavgat Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Bahçelievler Camii yanında bir kadının kıyafetlerini çıkardığı yönünde ihbarın gelmesi üzerine, Şelale Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler tarafından söz konusu adrese hareket edilmiş, burada bulunan 2003 doğumlu M.G. ve öz ablasının oğlu 2018 doğumlu M.D. isimli şahıslar Polis Merkezine götürülmüştür. M.G. isimli şahsın %70 zihinsel engelli raporunun olduğu anlaşılmış, olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile tahkikata başlanılmış ve işlemleri akabinde şahıs hastaneye yatırılmıştır."

BEBEK SAHİLİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Bugün gündeme çok ilginç görüntüler düştü. Öğle saatlerinde bir çift, İstanbul'un Bebek sahilinde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından gözaltına alınan çift, "Biz dans ediyorduk" diye savundu.

ÇIRILÇIPLAK BANKTA GÜNEŞLENDİ

Tam bu olayın üstüne yine Bebek sahilinde çekilen bir görüntü daha olay oldu. Bir vatandaş çıplak şekilde bankta güneşlenirken fotoğraflandı. Gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

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