Antalya Büyükşehir Belediyesi, yağmur sezonu öncesinde kanal temizliği çalışmalarına hız verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, yağmur sezonu öncesinde su kanallarının temizliği için Gradall isimli kanal temizleme aracını kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Demre Belediyesi de çalışmalara destek veriyor. Kanalların temizlenmesiyle kış hazırlıklarının tamamlanması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yağmur sezonu öncesinde çalışmalarına hız verdi. Gradall isimli kanal temizleme aracı ile dere ve yağmur suyu kanallarının temizliği yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri kış aylarında yoğun yağış alan bölgelerde su kanalların tıkanmaması ve tıkanan kanalların taşkınlara neden olmaması için çalışma yapıyor. Yağmur suyu kanallarının temizlenmesinde, Gradall isimli kanal temizleme aracı görev alıyor.

GRADALL İSİMLİ ARAÇ KULLANILIYOR

Demre'de ASAT Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara Demre Belediyesi de destek veriyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Demre ASAT Şube Müdürü Ümit Kolak, "Atıklar ve otlar kanallardaki su akışını azaltıyor, tıkanmalara neden oluyor. Kanallar temizlenmezse aşırı yağışlarda seraları su basabiliyor. Gradall isimli kanal temizleme aracı ile kanallarda temizlik yapıyoruz. Çalışmaların bitmesiyle Demre ilçemizde kış hazırlığımız tamamlanmış olacak" dedi.

"SORUNSUZ BİR KIŞ ÜMİT EDİYORUZ"

Demre Gökyazı Mahalle Muhtarı Sezai Teke de kış ayları öncesinde kanallarda temizlik yapılmadığı zaman su baskınları yaşandığını söyledi. Muhtar Teke, "Büyükşehir Belediyemiz kanal temizleme aracını gönderdi. Büyükşehir Belediyemize ve Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kanalların temizlenmesiyle sorunsuz bir kış geçirmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.