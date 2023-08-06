Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri Yeniden Hizmete Açıldı

Yıllık bakım ve testlerin tamamlanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, haziran ve temmuz ayında 90 bin kişiyi ağırladı. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, haftanın altı günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yıllık bakım ve testlerin tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri haziran ve temmuz ayında 90 bin kişiyi ağırladı.

Antalya'da hem serinlemek hem de keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin tercihi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri oluyor. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, geçen iki ayda yerli ve yabancı vatandaşların gözdesi oldu. İki ay boyunca, toplamda 90 bin yerli ve yabancı vatandaş seyahat noktasını ziyaret ederek Antalya manzarasının keyfini çıkardı.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

Ziyaretçilere daha konforlu ve güvenli hizmet sunabilmek amacıyla yapılan kapsamlı bakım çalışmaları sonrasında Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, Antalyalılara ve kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere pazartesi günleri dışında haftanın altı günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.