Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'te Kadınlara Hamur Yoğurma Makinesi Hibe Etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların zamandan tasarruf etmesini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Serik'te 7 mahalleye hamur yoğurma makinesi hibe etti. Mahalle muhtarları da bu destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Kırsal kalkınma destekleriyle üreticinin yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların zamandan tasarruf etmesini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Serik'te 7 mahalleye hamur yoğurma makinesi hibe etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle kadınlara yönelik üretim odaklı ekipman projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca "Unu sizden yoğurması bizden" kampanyası kapsamında Serik'te ihtiyaç duyulan mahallelere hamur yoğurma makinesi teslim edildi.

Cumalı Mahallesi Muhtarı Salih Çıtak, "Mahallemizde yaşayan kadınlarımız adına çok mutluyum. İşleri bir nebze de olsa hafifleyecek. Büyük kolaylık sağlayacak. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Boğazkent Mahallesi Muhtarı Mehmet Çimen de "Vatandaşımızın çok ihtiyacı vardı. Köy yerinde nüfus yaşlandıkça işler daha da zorlaşıyor. Bu tür kolaylıklar da bizleri memnun ediyor. Başkanımıza mahallem ve kendi adıma teşekkür ederim. Allah razı olsun" diye konuştu.