Antalya Büyükşehir Belediyesi Salur Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışması Başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Salur Mahallesi'nde deforme olan grup yolunda altyapı ve yol yenileme çalışması başlattı. Yolun sathi asfalt ile kaplanmasıyla, yolun hem görünümü hem de sürüş kalitesi önemli ölçüde artacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Elmalı ilçesi Salur Mahallesi'nde deforme olan grup yolunda altyapı ve yol yenileme çalışması başlattı.

Salur Mahallesi'nde deformeden kaynaklı yaşanan yol sorunlarına çözüm getirmeyi hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, öncelikle 2,5 kilometrelik bir alanda alt yapı çalışmalarını tamamladı. Alt yapı güçlendirme çalışmalarının ardından ise ekipler, Salur Mahallesi'nin grup yolunu kullanarak ulaşım sağlayan vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için sathi kaplama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2,5 kilometrelik yolun sathi asfalt ile kaplanmasıyla, yolun hem görünümü hem de sürüş kalitesi önemli ölçüde artacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, ve Elmalı Mahalle Muhtarı Ali Tunç yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İsa Akdemir, " Yol yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağız. Ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiden yolun bölge halkına hayırlı olmasını dilerim" dedi. - ANTALYA