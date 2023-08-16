Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'de Kanalizasyon İmalatını Tamamladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Korkuteli ilçesinde tamamlanan 10 bin metre kanalizasyon imalatının ardından asfaltlama çalışmalarına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılayarak modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki Uzunoluk ve Alaaddin mahallelerinde ASAT Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan 10 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon imalatının ardından asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Toplam 50 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek asfaltlama işinin bitirilmesiyle birlikte bölgenin kanalizasyon altyapısı tamamlanmış olacak.

Korkuteli'nin Uzunoluk ve Alaaddin Mahalleleri'nde tamamlanan 10 bin metrelik kanalizasyon imalatı hakkında bilgi veren ASAT Korkuteli Şube Müdürü Melih Astarcıoğlu, ekiplerin yoğun bir tempo ile çalışarak asfaltlamayı kısa sürede tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

Uzunoluk Mahalle Muhtarı Muhammet Ali Üzüm, Korkuteli'nin en büyük mahallesi olan Uzunoluk'ta yerleşimin ve nüfusun hızla artmaya başladığına işaret ederek, buna bağlı olarak altyapı ihtiyaçlarının da arttığını kaydetti. İçme suyu ve kanalizasyon ile ilgili talepleri muhtarlar toplantısında Başkan Muhittin Böcek'e ilettiklerini ve kısa sürede çalışmaların tamamlandığını paylaşan Muhtar Üzüm, "Bugüne kadar olduğu gibi Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettiğimiz ana yolumuz, içme suyu, kanalizasyon gibi taleplerimizin hepsi bir bir yerine getirildi. Başkanımız Muhittin Böcek'e ve ASAT'a çok teşekkür ederiz" dedi.