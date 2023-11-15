Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadınlara Hamur Yoğurma ve Salça Makineleri Hibe Etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların vakitlerinden tasarruf etmesini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Serik Büğüş Mahallesi'ne hamur yoğurma ve salça makineleri hibe etti. Büyükşehir Belediyesi ayrıca tarhana ve salça yapımında kullanılan salça makineleriyle köylülerin işini kolaylaştıracak destek sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların vakitlerinden tasarruf etmesini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Serik Büğüş Mahallesi'ne hamur yoğurma ve salça makineleri hibe etti.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve tarım sektörünün desteklenmesi için yürüttüğü projelerle dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle kadınlara yönelik üretim odaklı ekipman projelerini de aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca "Unu sizden yoğurması bizden" kampanyası kapsamında Serik Büğüş Mahallesi'ne hamur yoğurma makinesi teslim edildi. Hamur yoğurmanın fiziki olarak zor ve zahmetli bir iş olduğunu dile getiren kadınlar, sırt ağrısı, kol ağrısı, boyun ağrısı çektiklerini belirterek, kendilerine bu kolaylığı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

SAATTE 500 KG DOMATES

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Büğüş Mahallesi'nde tarhana ve salça yapımında köylülerin işini kolaylaştıracak olan salça makinesi desteğinde de bulundu. Kullanışlı ve elektrik çarpmalarına karşı izolasyonlu salça makineleri, saatte 500 kilogram domatesi posa haline getirebiliyor.