Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Domates Sıkma Makinesi Hibe Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların zamandan tasarruf etmesini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Kumluca'nın Toptaş, Kızılkahya ve Ortaköy Mahallesi'ne salça yapımı için domates sıkma makinesi hibesi gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kırsal bölgelere yaptığı tarımsal desteklerin yanında kadınların iş yükünü hafifletmek amacıyla hamur yoğurma makinesinden üzüm sıkma makinesine, ceviz ayıklama makinesinden, domates sıkma makinesine desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kumluca'nın Toptaş, Kızılkahya ve Ortaköy Mahallelerine talep edilen domates sıkma makinelerini teslim etti. Ev işlerinin en ağır kalemlerini oluşturan hamur ve salça işlemlerini saatlerden dakikalara düşüren makinelerle, kadınların yükleri azaltılıyor.

Kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz

Kırsal bölgelerden gelen taleplerin çözümü noktasında son derece hassas bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Asaf Özalp, "Kumluca Ortaköy Mahallesi'ne daha önce hamur makinesi vermiştik. Bu makineyi aktif bir şekilde kullanan kadınlarımız salça yapımı için domates sıkma makinesi talep etti. Bugün de domates sıkma makinesini teslim ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yaşayan kadınlarımızın iş yüklerini azaltmak hayatlarına dokunmak adına gerekli ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde karşılıyoruz" dedi.

Halime muhtardan teşekkür

Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, merkeze uzak oldukları için tüm gıda ürünlerini kendilerinin ürettiklerini ve üretim aşamasında makineler sayesinde ciddi bir zaman tasarrufu yaptıklarını belirterek, desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Kaya, "Daha önce kadınlarımız seralardan çıkıp ekmek yapmak için elle hamur yoğurma işlemlerini yapıyordu. Bu süreç çok yorucu oluyordu. Bir yıldır hamur yoğurma makinesini kullanıyoruz ve herkes çok memnun. Büyükşehir Belediyemizden bir de salça yapımı için domates sıkma makinesi istemiştik. Taleplerimize anında dönüş yapılıyor bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Salça üretimi, kadınlarımızın domatesi elleriyle sıkmak suretiyle ciddi zaman ve güç kaybına neden oluyor. Makine sayesinde bu zahmetli iş kısa sürede yapılabilecek" diye konuştu.

Saatler süren işleri makineyle 10 dakikada hallediyoruz

Mahalle sakinlerinden Hafize Çetiner, belediye tarafından gönderilen makineleri aktif olarak kullandıklarını ve işlerinde çok kolaylık sağladığını ifade etti. Çetiner, "Önceden saatler alan hamur yoğurma işlemini 10 dakika gibi kısa bir sürede yapıyoruz. Şimdi de belediye başkanımız Muhittin Böcek salça sıkma makinesi göndermiş. Salça yapımı da çok zahmetli bir süreçti şimdi işimiz kolaylaşacak" dedi. - ANTALYA