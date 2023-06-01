Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı'da eko ve agro turizmi canlandırıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı'da eko ve agro turizmi canlandırmak için düğmeye bastı. Ormana Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 dönümlük alanda kamp ve karavan alanları oluşturuldu. Bölgeye gidecek tatilciler Ormana'nın doğal ve tarihi dokusunda şehir hayatından uzak olmanın tadını çıkarırken, bölge halkı da yeni iş imkanlarına kavuşmuş olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı'da eko ve agro turizmi canlandırmak için düğmeye bastı. Ormana Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 dönümlük alanda kamp ve karavan alanları oluşturuldu. Bölgeye gidecek tatilciler Ormana'nın doğal ve tarihi dokusunda şehir hayatından uzak olmanın tadını çıkarırken, bölge halkı da yeni iş imkanlarına kavuşmuş olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği kamp ve karavan alanı, şehirli konuklarına doğayla iç içe bir ortamda farklı kültürleri ve bölgenin endemik bitki örtüsünü tanıyabilecekleri bir tatil imkanı sunacak. Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği projeyle doğacak yeni iş imkanları sayesinde Ormana'dan şehre göç eden genç nüfusun bölgeye geri dönmesi hedefleniyor.

33 ARAÇ KAPASİTELİ KARAVAN ALANI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tahsisi alınan Ormana Mahallesi'ndeki 8 dönümlük alanda 33 araç kapasiteli karavan park oluşturuldu. Alanın etrafının çevrilmesi, güvenlik alanlarının belirlenmesi, elektrik ve su tesisatlarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Yolların ve karavan park alanlarının düzenlenmesinin ardından alanın bu ay içerisinde açılması planlanıyor.

YENİ İŞ İMKANLARI DOĞACAK

Proje kapsamında köy okulunun da tahsisi alındı. Restorasyonu tamamlanan okul binasının içinin tefrişatı yapılacak. Gençlerin ve kadınların ücretsiz olarak konaklatılması ve buradaki faaliyetlerden yararlanması sağlanacak. Yöre halkı için de ev pansiyonculuğuyla ilgili eğitimler düzenlenecek.

UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLECEK

Alandaki çalışmaları yerinde izleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel bölgenin endemik bitkiler açısından son derece zengin olduğunu belirtti. Özel, "Bölge hem tarihi hem coğrafi yapısı gereği gerçekten gizli kalmış güzelliklere ve özelliklere sahip. Buradaki bitki koleksiyonu görsel anlamda görmek ve eğitim almak isteyen vatandaşlarımıza uygulamalı metot olarak sunum yapabileceğimiz bir alan oluşturduk. Şehir hayatındaki insanların buraya gelerek bitki örtüsüyle doğayla tecrübe edinmesini sağlamaya hedefliyoruz" dedi.

İKİNCİ ETAP AKSEKİ VE GÜNDOĞMUŞ'TA

Ormana'nın yaşlı bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Özel, bölgenin kırsal turizmle kalkınması için de bu projenin bir başlangıç olacağını aktardı. Özel, şöyle devam etti:

"Distilasyon cihazı ile buraya has kekik ve adaçayı gibi bitkilerin yağının çıkartılıp mamulleştirilmesi de hedefimizde. Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizi de kapsayan projemizin birinci etabını burada gerçekleştiriyoruz. Akseki ve Gündoğmuş'ta da diğer etaplarını tamamlayarak karavan turizmciliğinin gelişmesi, ev pansiyonculuğunun gelişmesi ve yine buranın güzelliğinin ve kültürünün görsel anlamda vatandaşlar tarafından tanınması ve koruma altına alınmasıyla ilgili bir projeyi de desteklemiş olacağız."

MUHTAR CANBAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş da mahallede genç nüfusun yerinde kalması, şehirlerden insanların gelerek bölgenin tanınması için projenin önemli olduğunu kaydetti. Muhtar Canbaş, "Böyle projelerin fazla olmasının gençlere, köyümüze, turizmimize çok faydası var. Antalya Büyükşehir Belediyesize Başkanımız Muhittin Böcek'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" diye konuştu.