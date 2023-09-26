Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plaj, Engelli Turistlerin Gözdesi

Konyaaltı Sahili'nde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plaj, yerli ve yabancı engelli turistlerin tercihi haline geldi. Plaj, engelli bireylerin denize kolay erişimini sağlayan özel rampalar ve asansör sistemiyle hizmet veriyor. Tatilciler, plajdan aldıkları hizmeti tam not veriyor.

KONYAALTI Sahili'nde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plaj, engelli turistlerin de gözdesi oldu. Yerli ve yabancı tatilciler plajdan aldıkları hizmete tam not verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Plajı, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Konyaaltı Sahili'nde hizmet veren Engelsiz Plaj, Antalyalıların yanı sıra kente tatile gelen yerli ve yabancı engelli bireylerin de tercihi oluyor. Tatil keyfini Engelsiz Plaj'da yaşayan engelli bireyler, denize kolay erişebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

DENİZ ULAŞIM KOLAYLIĞI

Engelli bireyler, cankurtaran ve görevli personelin yardımıyla plaja asansör sistemi veya özel rampalı platformlar aracılığıyla kolayca denize erişebiliyor. Bu sayede denize rahatlıkla ulaşabilen engelli bireyler, Akdeniz'in serin sularının tadını çıkarıyor. Engelsiz Plaj yabancı misafirlerin de tatillerini mutlu geçirmelerine imkan sağlıyor.

GÜNLÜK 1500 VATANDAŞ ZİYARET EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelsiz plajın gördüğü ilgiden son derece mutlu olduklarını belirterek, 'Plajımıza dünyanın her yerinden engelli insanlar geliyor. Gelen turistler de hizmetten oldukça memnun. Eylül ayı itibarıyla hafta sonu 1500 civarı engellimize hizmet vererek onların da mutlu olmalarını sağlıyoruz dedi.

TURİSTLER MEMNUN

Almanya'dan tatil için gelen Durali ve Yasemin Tunç çifti ise Engeliz Plajda korkmadan denize girdiklerini ifade etti. Plajın girişinde güler yüzle karşılandıklarını ifade eden Tunç çifti 'Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyleri düşünmesi ve bu hassasiyeti çok hoşumuza gitti. Çalışanlar her seferinde güler yüzle karşılıyor. Denize korkmadan giriyoruz, cankurtaranların yakınlarda olması ise güven veriyor. Plajda pozitif bir enerji olduğunu hissediyoruz ve sık sık gelip saatlerce kalıyoruz. Emeği geçen başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.