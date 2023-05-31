Antalya Büyükşehir Belediyesi Belek'te Yeni İçme Suyu Hattı Çalışması Başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Belek Mahallesi'nde yeni içme suyu hattı çalışması başlattı. Yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek ve TİGEM içme suyu üretim tesisi, 5 depo ve 3 terfi merkezinin tadilatı gerçekleştirilecek. Toplamda 240 milyon liralık alt yapı çalışması yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Belek Mahallesi'nde yeni içme suyu hattı çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, otel tesisleri içerisinde kalan içme suyu borularının onarımı, bakımı ve güzergahlarda oluşan patlakların ve arızaların artması sebebiyle başlatılan çalışmada ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek.

Ayrıca Belek bölgesini besleyen TİGEM içme suyu üretim tesisi, 5 depo ve 3 terfi merkezinin elektrik mekanik ve inşai tadilatı gerçekleştirilecek.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) tarafından Belek bölgesine toplamda 240 milyon liralık alt yapı çalışması yapılacak.