Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Bulvarı yan yolunda asfalt yenileme çalışması başlattı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı yan yolunda asfalt yenileme çalışması başlattı. Ulaşıma kapatılan yol etaplar halinde trafiğe açılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı yan yol üzerinde asfalt yenileme çalışması başlattı. Ulaşıma kapatılan yol etaplar halinde trafiğe açılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, sorumluluk alanları içerisinde bulunan alanlarda çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Antalya Bulvarı yan yolu üzerinde asfalt yenileme çalışması yürütüyor.
Etaplar halinde gerçekleştirilecek çalışma sonucunda Antalya Bulvarı yan yol üzerinde yaklaşık 1500 metre uzunluğunda asfalt yenilenmiş olacak. Yapım İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğü Antalya Bulvarı yan yolunun en kısa zamanda trafiğe açılması planlanıyor.