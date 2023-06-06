Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten turizm gelirleri açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Birlik Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da yılda yerli ve yabancı misafirler dahil yaklaşık 25 milyon kişiye hizmet verdiklerini belirterek, turizm gelirlerinin belediyelerle paylaşılması talebinde bulundu.

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) Olağan Meclisi'nde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Birlik Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da yılda yerli ve yabancı misafirler dahil yaklaşık 25 milyon kişiye hizmet verdiklerini belirterek, "Belediye gelirlerine bakıldığında 2 milyon 688 bine nüfusa göre para alıyoruz. Kundu ve Belek'te güzel yollar yapıyoruz. Konaklama vergisi geldi. Belediyeler de pay almalı diye söyledik. Yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na seçilen Mehmet Nuri Ersoy'a bu talebimizi ileteceğiz" dedi.

ANTAB Olağan Meclis Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Böcek yönetiminde yapıldı. 7 gündem maddesinin görüşüldüğü ANTAB Meclis Toplantısı'nda gizli oyla encümen üyeliği seçimleri yapıldı.

ANTAB encümen üyeliğine; Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Konyaaltı Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Ataşoğlu, turizmciler Kadir Derel ve Murat Ziya Baykal seçildi. Kültür ve Turizm Komisyonu'na ise Adem Murat Yücel, Necati Topaloğlu, Mutlu Ulutaş, Zafer Tan ve Şevki Taç; Plan ve Bütçe Komisyonu'na Mustafa Geyikçi, Mehmet Yüksel, Ali Polat, Elif Derya Canbulut ve Şinasi Gürocak seçildi.

2022 yılı faaliyet raporunun görüldüğü bir diğer gündem maddesinde konuşan Başkan Böcek, Antalya'da yılda yerli ve yabancı misafirler dahil olmak üzere yaklaşık 25 milyon kişiye hizmet verdiklerini aktardı. Altyapı, temizlik gibi birçok alanda turizm bölgelerine önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, şöyle konuştu:

"Ancak belediye gelirlerine bakıldığında 2 milyon 688 bine nüfusa göre para alıyoruz. Kundu ve Belek'te güzel yollar yapıyoruz. Konaklama vergisi geldi. Belediyeler de pay almalı diye söyledik. Yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na seçilen Mehmet Nuri Ersoy'a bu talebimizi ileteceğiz. ANTAB üyelerimizle, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin geleneksel aylık toplantısında bir iş birliği yaparak sektör bileşenleriyle bir araya gelelim."

ANTAB Olağan Meclis Toplantısı'nda 2022 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.