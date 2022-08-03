Antalya Bilim Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Antalya Bilim Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Antalya Bilim Üniversitesi ücretleri...

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Antalya Bilim Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Turizm Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Turizm Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Pilotaj (Burslu) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Pilotaj (Ücretli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Turizm Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (Turizm Fakültesi)

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Antalya Bilim Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

VİZYONUMUZ

Yenilikçi ve uygulama odaklı bilimsel araştırmaları ve eğitimi sayesinde girişimcilikte öncü, uluslararası platformda rekabet edebilen bir üniversite olabilmektir.

MİSYONUMUZ

Farklılıkları zenginlik olarak algılayan yapısı ve nitelikli akademik kadrosu ile ait olduğu toplumun değerlerine sahip çıkar, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip eder ve katkıda bulunur.

Bireyin ve toplumun gelişmesine katkı sağlayan eğitim ve araştırma hizmetleri sunar.

Yenilikçi programlar ile öğrencilerin eleştirel, özgün ve bilimsel düşünmesine olanak sağlar.

FARKLI BİR BÖLÜMDE YANDAL VE ÇİFT ANADAL İMKANI

Kendi bölümünde okumaya devam ederken başka bölümden dersler alan bir öğrenci o bölümde "yandal" veya "çift anadal" programını tamamlayabilir. Bu programlar sayesinde öğrencilerimiz ana programları dışında merak ettikleri alanlarda kendilerini geliştirebilir ve iş imkanlarını arttırabilir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PORTFÖYÜ

Dünyadaki pek çok farklı kültür, inanç ve yaşayışın izlerini beraberlerinde şehrimize getiren yabancı uyruklu öğrencilerimiz, Antalya Bilim Üniversitesi'nin öğrenci kontenjanının % 35'ini oluşturur. Türkiye'nin en yüksek yabancı uyruklu öğrenci kontanjanına sahip üniversitemizde farklı kültürden gelen yabancı öğrencilerle birlikte eğitim almak, öğrencilerimizin mesleki ve sosyal hayatlarına farklı bakış açıları kazanmalarını sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz iş hayatına atıldıklarında ve uluslararası piyasalara açıldıklarında dünyanın pek çok ülkesinde iletişime geçebileceği kişiler tanıyor olacaklar.

İNGİLİZCE DİLİNDE EĞİTİM

Globalleşen dünyada iyi bir ingilizce bilgisine sahip olmanın öneminin farkında olan üniversitemiz, yabancı uyruklu öğretim üyesi ve uluslararası öğrenci portföyü ile öğrencilerimize uluslararası standartlarda kaliteli bir İngilizce eğitimi sağlamaktadır.

ULUSLARARASILIK

Kampüste konuşulan 44 dünya dili 74 ülkeden öğrenci 19 ülkeden öğretim elemanı

• İngilizce konuşulan kampüs

• Mezuniyet sonrası geniş sosyal ağ ve uluslararası bağlantılar