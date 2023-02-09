Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Antalya Bilim Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Antalya Bilim Üniversitesi tatil mi? Antalya Bilim Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Antalya Bilim Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikle Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ile Antalya Bilim Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Antalya Bilim Üniversitesi tatil mi?Antalya Bilim Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göre Antalya Bilim Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.