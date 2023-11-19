Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Nürnberg'i ziyaret etti

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın Almanya'daki kardeş şehri Nürnberg'i ziyaret etti. Başkan Böcek, Nürnberg'de her yıl Aralık ayında kurulan Noel pazarında Antalya'nın stant açarak yer alacağını kaydetti.

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın Almanya'daki kardeş şehri Nürnberg'i ziyaret etti. Başkan Böcek, Nürnberg'de her yıl Aralık ayında kurulan Noel pazarında Antalya'nın stant açarak yer alacağını kaydetti.

Kardeş şehir ilişkilerinde 26'ncı yılına giren Antalya ile Nürnberg arasındaki ilişkiler karşılıklı ziyaretlerle pekişiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König'in daveti üzerine Nürnberg'i ziyaret etti. König, kardeş şehir ilişkilerinin 25'inci yılı kutlamaları kapsamında geçtiğimiz yıl Antalya'yı ziyaret etmişti.

Misafir defterini imzaladı

Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König'i makamında ziyaret eden Başkan Böcek, belediye misafir defterini imzaladı. Başkan Muhittin Böcek ve Nürnberg Belediye Başkanı Marcus Konig, iki kent arasındaki dostluk ilişkileri, iş birliği ve yeni projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Osman Ayık, Nürnberg Belediye Meclis Üyeleri Aynur Kır, Cengiz Şahin, Kilian Sendner, Antalya-Nürnberg Kardeş Şehir Derneği Başkanı Rıza Özlek, Dr. İsmail Baloğlu, Uluslararası İlişkiler Antalya Danışmanı Louis Prada da hazır bulundu.

"En yoğun ilişkimiz Nürnberg'le"

Başkan Muhittin Böcek, Antalya Nürnberg'in kardeş şehir ilişkilerinde 26'ncı yılını kutladığını belirterek, "İki şehir arasında yoğun kardeşlik ilişkileri bulunuyor. Bu kardeşlik ve dostluğun devamını canı gönülden diliyorum. Antalya'nın başka kardeş şehirleri de var ancak en güzel çalışmaları Nürnberg ile yapıyoruz" dedi.

İki hafta önce Nürnberg'den gelen basın heyetini Antalya'da ağırladıklarını hatırlatan Başkan Böcek, iki şehrin 26 yıllık süreçte çok güzel dostluklar kurduğunu ifade etti. Başkan Böcek, Nürnberg'de her yıl Aralık ayında kurulan Noel pazarında Antalya'nın stant açarak yer alacağını kaydetti. Daha sonra Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König, Başkan Muhittin Böcek onuruna bir yemek verdi. - ANTALYA