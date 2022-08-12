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Antalya banka soygunu rehin alınan banka müdürü kim? (VİDEO) Antalya banka soygunu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Durumun bildirilmesiyle gelen çok sayıda polis, banka şubesi önünde önlem aldı. Antalya banka soygunu rehin alınan banka müdürü kim? Antalya banka soygunu ne oldu? İşte detaylar...

Antalya banka soygunu! Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Durumun bildirilmesiyle gelen çok sayıda polis, banka şubesi önünde önlem aldı. Antalya banka soygunu rehin alınan banka müdürü kim? Antalya banka soygunu ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

ANTALYA BANKA SOYGUNU

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor.

"OPERASYON YAPILMASI İHTİMALİ VAR"

DHA muhabiri Alparslan Çınar da olayla ilgili, "Polis ekipleri şuanda geniş güvenlik önlemi almış durumda. Polis Özel Harekat da hazırlık yapıyor. Silahlı bir kişi içeri girerek silahla birlikte banka müdürünü rehin aldı. Birazdan bir operasyon olacak gibi gözüküyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Olay yerinden ilk görüntüler:

Antalya banka soygunu rehin alınan banka müdürü kim? Antalya banka soygunu!

Antalya banka soygunu rehin alınan banka müdürü kim? Antalya banka soygunu!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Antalya Banka 3. Sayfa Gündem Haberler

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