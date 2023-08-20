Antalya Alanya'daki Dim Mağarası Yaz Aylarında Turistlerin Uğrak Noktası

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Dim Mağarası, yaz aylarında turistlerin ilgisini çeken bir nokta haline geldi. Mağara içinde sarkıt, dikit ve traverten oluşumları bulunuyor ve 18 derece sıcaklığıyla serin bir ortam sunuyor. Dim Mağarası, Türkiye'nin ziyarete açılan ikinci büyük mağarasıdır ve Uluslararası Turizme Açık Mağaralar Birliği'ne üyedir. Mağara, Alanya turizmine hizmet vermektedir ve çevresindeki sosyal tesislerde ziyaretçilere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunmaktadır.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde içindeki sarkıt, dikit ve traverten oluşumlardan oluşan Dim Mağarası, 18 derece sıcaklığıyla yaz aylarında turistlerden uğrak noktası oldu.

Alanya'ya 11 kilometre uzaklıkta ve 1691 metre yüksekliğindeki Cebireis Dağı'nın batı yamacında bulunan Dim Mağarası içinde, sarkıt, dikit ve travertenlerden oluşumlar yer alıyor. Mağaranın sonunda, girişten 17 metre daha derinde 200 metrekare su yüzeyi bulunan küçük bir göl bulunuyor. Türkiye'nin ziyarete açılan ikinci büyük mağarası özelliği taşıyan Dim Mağarası, 4 galeriden oluşuyor. Bir tarafı 50, diğer tarafı 310 olmak üzere 360 metre uzunluğa sahip mağara, deniz seviyesinden 232 metre yüksekte yer alıyor. Bir bölümü tarih öncesi ve tarihi devirlerde insanlar tarafından yaşam alanı olarak kullanılan mağara, turizme açılana kadar da zaman zaman keçi barınağı olarak değerlendirildi.

YAZ, KIŞ SICAKLIK 18 DERECE

Sıcaklığın 18 derece olduğu mağara, özellikle yaz döneminde tatilcilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Uluslararası Turizme Açık Mağaralar Birliği'ne (ISCA) üye olan Dim Mağarası, Türkiye'nin bu prestijli birliğe katılan tek mağarası unvanına sahip.Geçen yıl 147 bin ziyaretçiyi ağırlayan mağarayı günde 500 civarında kişi geziyor. İçerisindeki gezi yollarıyla doğasever ve macera tutkunlarının tercih ettiği Dim Mağarası, çevresindeki sosyal tesislerde ziyaretçilerine Alanya manzarasında eğlenceli vakit geçirme olanağı sunuyor.

'ALANYA TURİZMİNE HİZMET VERİYOR'

Dim Mağarası İşletme Müdürü ve Jeoloji Mühendisi Murat Ünal, 1999 yılında ziyarete açılan mağaranın korunması gereken doğal varlıklar arasında yer aldığını belirtti. Dünyada turistlerin mağara ziyaretinin yeni trendler arasında yer aldığını anlatan Ünal, Mağara turizmi dünya genelinde önem taşıyor. Türkiye bu konuda yeni olsa da Damlataş Mağarası gibi belli başlı mağaralar uzun süredir hizmet veriyor. Yurt dışında ise 400-500 yıldır işletilen mağaralar bulunuyor. Dim Mağarası, Uluslararası Turizme Açık Mağaralar Birliği listesinde nitelikli bir üye olarak yer alıyor. Mağara turizmine ilgi duyanlar için Dim Mağarası, mutlaka görülmesi gereken yer dedi.

'YAZ AYLARINDA SERİNLEMEK İÇİN GELİYORLAR'

Dim Mağarası'nın, serin ortamıyla özellikle sıcak aylarda turistlerin ilgisini çektiğini belirten Ünal, Mağaranın içi serinlemek için ideal bir ortam. Ziyaretçilerine ferahlatıcı bir atmosfer sunuyor. Mağaranın çevresindeki sosyal tesislerde ziyaretçilere yöresel, hediyelik eşyalar bulunuyor. Ziyaretçiler güzel hatıralar biriktiriyor. Dim Mağarası, ülkenin en güzel mağaralarından biri olarak kabul ediliyor. Turistler her mevsim bu güzellikleri görmeye geliyor? ifadelerini kullandı.Ünal, şehir içinden toplu taşıma araçlarıyla sefer düzenlenmesi halinde mağaranın ziyaretçi sayısının artacağını söyledi. Ünal, ziyaretçilerin araçlarıyla, taksi veya seyahat acenteleri aracılığıyla mağaraya geldiğini belirtti. (DHA)