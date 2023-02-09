Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Antalya AKEV Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Antalya AKEV Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Antalya AKEV Üniversitesi tatil mi? Antalya AKEV Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Antalya AKEV Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikle Antalya AKEV Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ile Antalya AKEV Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Antalya AKEV Üniversitesi tatil mi?Antalya AKEV Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göre Antalya AKEV Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.