Antalya AKEV Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Antalya AKEV Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Antalya AKEV Üniversitesi taban puanları....

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Antalya AKEV Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Antalya AKEV Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İnsani Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (İnsani Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Antalya AKEV Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

VİZYONUMUZ

Yurdunu, ulusunu, insanı, doğayı, çalışmayı seven; laik-demokratik, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kişiler yetiştirmek. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek; onları bir üst öğrenime, yaşama hazırlayan eğitim kurumu olduğumuzu sergileyip kanıtlamaktır. Eğitim-öğretimde ilgi, sevgi, güven ve başarı ile bilimin yol göstericiliğinde en önde olmak istiyoruz.

Tüm çalışmalarımızla vizyonumuzu gerçekleştirmeye, mükemmelliği yakalamaya hazırız.

MİSYONUMUZ

Yurdunu, ulusunu, insanı, doğayı, çalışmayı seven; laik-demokratik, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kişiler yetiştirmek. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek; onları bir üst öğrenime, yaşama hazırlayan eğitim kurumu olduğumuzu sergileyip kanıtlamaktır. Eğitim-öğretimde ilgi, sevgi, güven ve başarı ile bilimin yol göstericiliğinde en önde olmak istiyoruz.

Tüm çalışmalarımızla vizyonumuzu gerçekleştirmeye, mükemmelliği yakalamaya hazırız.