Antalya AKEV Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Antalya AKEV Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Antalya AKEV Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İnsani Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (İnsani Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (İnsani Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Antalya AKEV Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

VİZYONUMUZ

Yurdunu, ulusunu, insanı, doğayı, çalışmayı seven; laik-demokratik, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kişiler yetiştirmek. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek; onları bir üst öğrenime, yaşama hazırlayan eğitim kurumu olduğumuzu sergileyip kanıtlamaktır. Eğitim-öğretimde ilgi, sevgi, güven ve başarı ile bilimin yol göstericiliğinde en önde olmak istiyoruz.

Tüm çalışmalarımızla vizyonumuzu gerçekleştirmeye, mükemmelliği yakalamaya hazırız.

MİSYONUMUZ

Yurdunu, ulusunu, insanı, doğayı, çalışmayı seven; laik-demokratik, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kişiler yetiştirmek. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek; onları bir üst öğrenime, yaşama hazırlayan eğitim kurumu olduğumuzu sergileyip kanıtlamaktır. Eğitim-öğretimde ilgi, sevgi, güven ve başarı ile bilimin yol göstericiliğinde en önde olmak istiyoruz.

Tüm çalışmalarımızla vizyonumuzu gerçekleştirmeye, mükemmelliği yakalamaya hazırız.