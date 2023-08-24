Antalya, 2026 Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapmak için aday oldu

ANTALYA, Uluslararası Uzay Federasyonu'nun (IAF) 1950'den bu yana düzenlediği, dünyanın en büyük küresel uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) 2026 yılındaki 77'nci kongresine ev sahipliği yapmak için resmen aday oldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, kongrenin 1 milyar dolarlık turizm kapasitesi oluşturabileceğini söyledi.

Türkiye, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), Roskosmos gibi dünyanın uzay alanındaki en büyük kurumları ve şirketlerinin üyesi olduğu IAF'in, 1950'den bu yana her yıl düzenlenen dünyanın en büyük küresel uzay etkinliği olan IAC'ye ilk kez ev sahipliği yapmak için girişimde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, IAC'nin 2026 yılı kongresi için resmi başvuru yaptı. IAC'nin 2026 yılı kongresi için aday şehir olarak Antalya belirlendi. 75 ülkeden, 468 kuruluşun üye olduğu IAF'in düzenlediği IAC, uzayla ilgili dünya çapındaki bilim insanlarının bilgi paylaşımı ve iletişim kurmalarını sağlıyor. İlki 1950 yılında Paris'te düzenlenen kongrenin, bu yıl 74'üncüsü IAC-2023 Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, IAC-2024 İtalya'nın Milano kentinde IAC-2025 ise Avustralya'nın Sidney kentinde yapılacak. Dünyanın en büyük uzay küresel etkinliğinin bu yıla kadarki 74 yıllık tarihinde ise Türkiye hiç ev sahipliği yapmadı. 2026 yılında 77'ncisi düzenlenecek IAC için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, daha önce G-20 Dünya Liderler Zirvesi-2015, Expo 2016 gibi dünyanın en büyük ve en önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapan Antalya seçildi.

IAF MÜDÜRÜ ANTALYA'YA GELİP, İNCELEME YAPTI

Başvuru kapsamında, önceki günlerde IAF Müdürü Dr. Christian Feichtinger, beraberindeki heyetle aday Antalya'ya geldi. IAF yöneticileri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Türk Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Antalya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Yavuz ve Antalya'daki diğer üniversiteler ve ilgili kuruluşların yöneticileriyle IAC 2026 Düzenleme Heyeti toplantısı yaptı. IAF Müdürü Dr. Feichtinger, Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve beraberindeki heyet ile 2026 yılında düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi'nin Antalya ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine yönelik saha inceleme ziyaretinde bulundu. Saha incelemelerinin ardından, adaylık süreci değerlendirmeleri önümüzdeki süreçte kesinleşecek.

'12 AYA YAYILAN TURİZM ANLAYIŞI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Vali Hulusi Şahin, Uluslararası Uzay Kongresi 2026 için Antalya'nın aday olduğunu, bu konuda çalışmalara başlanıldığını, Antalya bunu alabilirse, kongrenin 1 milyar dolarlık turizm kapasitesi oluşturabileceğini kaydetti. Vali Şahin, "Turizmi güneş, deniz, kum üçgeninden çıkarıp, daha katma değerli ve 12 aya yayılan turizm anlayışı için çalışacağız" dedi.

TÜRKİYE'DEN 7 ÜYE

1950'de Paris merkezli kurulan IAF'nin, günümüzde 75 ülkeden uzay ajansları, şirketler, üniversiteler, meslek kuruluşları, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 468 üyesi bulunuyor. IAF'ye; Türkiye'den Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi-Bursa, Gümüş Uzay Havacılık ve Savunma-İstanbul, SAHA-İstanbul Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, STM Uzay Endüstrisi-Ankara, Uzaya Hukuk ve Bilim Derneği-Konya ile Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri üye.

IAF üyeleri arasında; NASA, ESA, CERN, Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü (AIAA), Amerikan Uzay Topluluğu (AAS), İran Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü, Airbus, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO-Çin), Avustralya Uzay Ajansı, Kanada Havacılık ve Uzay Enstitüsü (CASI), Kanada Uzay Ajansı, Alman Havacılık ve Uzay Sanayi Birliği (BDLI), Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, Moskova Havacılık Enstitüsü, Roskosmos-Rusya, Spacex-ABD gibi dünyanın bu alandaki çok sayıdaki önemli kuruluşu yer alıyor.