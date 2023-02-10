Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Antakya ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Antakya nerede? Antakya nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Antakya hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Hatay'ın Antakya ilçesi merak edildi. Peki, Antakya nerede? Antakya nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Antakya hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ANTAKYA NEREDE?

Antakya, Hatay ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 377,793

Yüzölçümü: 703 km² (271 mil²)

ANTAKYA NÜFUSU NEDİR?

Hatay'da yer alan Antakya ilçesinin nüfusu 377,793'tür.

ANTAKYA HANGİ İLE BAĞLI?

Antakya, Hatay ilinin nüfus bakımından en büyük ilçesidir ve merkezidir. Yeni düzenlemeyle birlikte Antakya ve Defne Belediyesi olarak ayrılmıştır. Ortasından Asi Nehri geçmektedir. Hristiyanlığın önemli mukaddes mekânlarından biridir.

Tarihçe

Tarih kaynaklarına göre Antakya, MÖ 300 civarında Büyük İskender'in komutanlarından Seleucus Nicator tarafından kurulmuştur. Antik kaynaklara göre Antakya üç yüz bin nüfusuyla Roma İmparatorluğu'nun 3. dünyanın ise 4. büyük kentiydi. Babası Antiochus'un isminden 'Antiocheia' adıyla kurduğu şehir, Silpius Dağı (bugünkü Habib Neccar Dağı) eteğinde ve Asi Nehri (Orontes) kenarında yer almıştı. Acus'un yönetimine giren topraklarda Antakya dışında başka yerlerde çok sayıda Antiocheia daha kurulmuştu.

Antakya

Hatay'ın en büyük ilçesi olarak dikkat çeken Antakya, aynı zamanda il merkezidir. Müthiş tarihi yapıların ve doğal güzelliklerin bulunduğu Antakya, gezilecek yerler bakımından Hatay'ın en zengin ilçesidir.

Tarihi M.Ö. 300 yılına kadar dayanan Antakya'nın en ünlü 2 yeri St. Pierre Kilisesi ve Hatay Arkeoloji Müzesi'dir. St. Pierre Kilisesi, Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak kabul edilirken Hatay Arkeoloji Müzesi ise Türkiye'nin en büyük mozaik müzesi olarak ilçenin merkezinde bulunmaktadır. Ayrıca Anadolu'nun ilk camisi olma özelliğini gösteren Habib – i Neccar Camii de görmek isteyebileceğiniz diğer önemli yapılardan biridir.

Antakya'da yer alan Uzun Çarşı, Hatay'daki ticaretin kalbi olarak nitelendirilmektedir. Farklı kollara ayrılan ve her sokağında başka bir mesleğe dair dükkânların bulunduğu bu çarşı, alışverişin dışında tarihi yapısı ile de sizlere güzel anlar yaşatacaktır.