Antakya Medeniyetler Korosu bugün 25 Mart Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak. Program başlamadan önce izleyiciler, Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri kimlerdir? Depremde vefat eden 7 üye kimdir? Antakya Medeniyetler Korosu'ndan 7 sanatçı deprem de vefat mı etti? merak etti. İşte detaylar...

Antakya Medeniyetler Korosu hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Antakya Medeniyetler Korosu kimdir? Antakya Medeniyetler Korosu kaç kişiden oluşuyor? İşte ayrıntılar...

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU NEDİR?

Antakya Medeniyetler Korosu, 2007 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulan bir korodur. Şefliğini Yılmaz Özfırat'ın gerçekleştiği koronun üyeleri, üç semavi dine mensup ve aynı zamanda altı farklı mezhebe sahip kişilerden oluşmaktadır. Koro kuruluşundan bir yıl sonra 2008 yılında "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği" adıyla dernek haline gelerek kurumsal bir kimliğe sahip oldu. 2008 yılından itibaren bu dernek yapısı altında faaliyetlerini gerçekleştiren koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Antakya Medeniyetler Korosu Derneği ise 2019 yılında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görüldü.

2023 Kahramanmaraş depremlerinde yedi sanatçısı enkaz altında hayatını kaybetti.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU ÜYELERİ KİMLER? HAKKINDA BİLGİLER

Antakya Medeniyetler Korosu, hayat veren, can veren makamlar, ilahiler arasında gidip gelmektedir adeta…

Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak ve medeniyetler arasında bir köprü oluşturmak amacıyla üç semavi dine mensup kişilerden oluşan, Antakya Medeniyetler Korosu, seslendirdiği ezgilerle kulağa verdiği mesajlarla da kalbe hitap ediyor.

Müziğin dolaysız anlatım olanakları yardımıyla insana insan sevgisi aşılamak ve ötekileştirmenin karşısında gösterilecek duruşa katkı sağlamayı prensip edinen koro, toplumsal barış ve kardeşlik mesajını birbirinden güzel ezgilerle dünyanın tüm coğrafyalarına taşımak isteğinin heyecanını duymaktadır.

2007 yılında kurulan ve 2008 yılında dernekleşen Antakya Medeniyetler Korosu İnsanlığı doğruya ve güzelliğe çekip medeniyetler arasında köprü oluşturarak evrensel bir dil olan müzikle bir arada tutmayı ilke edinmiş.

Kökü bizim topraklarımızda olan değerleri, birbirinden güzel ezgileri tüm yalınlığıyla sunan koro, okudukları farklı kültürlere ait ilahiler, halk şarkıları ve türkülerle Türkiye medeniyetini yansıtan bir ayna görevi görüyor. Etnik önyargıların aşılmasında büyük gücü ve rolü olan müziği en iyi şekilde kullanarak, insanların önce kalbine dokunan, hissettiren koro kurulduğu günden bugüne büyük bir tutkuyla yoluna devam etti.

Üç semavi dinin kültürüne ait hisleri, duygusal hayatın güçlü bir aracı olan müzikle ifade etmede etkili olan Medeniyetler Korosu insanlar arasında "ben" değil "biz" duygusunun hâkim olmasına da etkili oluyor.

Yılmaz Özfırat'ın şefliğini yaptığı ve Alevi, Sünni, Ermeni, Ortadoks, Katolik ve Musevilerden oluşan 6 mezhebin üyelerinin yer aldığı 120 kişilik koro "Yaradılanı sev, Yaradandan ötürü" felsefesini benimsemektedir.