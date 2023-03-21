Antakya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Mart Antakya'da deprem mi oldu? Az önce Antakya'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Antakya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Antakya'da deprem mi oldu? Bugün Antakya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Hatay deprem ve AFAD Antakya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Antakya'da deprem mi oldu? Peki Antakya'da deprem kaç şiddetinde oldu? Antakya yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Antakya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Antakya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Antakya'da deprem mi oldu? Bugün Antakya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Hatay deprem ve AFAD Hatay'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Antakya'da deprem kaç şiddetinde oldu? Hatay yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.