Antakya Belediye Başkanı kimdir? İzzettin Yılmaz kimdir? İzzettin Yılmaz kaç yaşında, aslen nerelidir?

Antakya Belediye Başkanı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzzettin Yılmaz, internette en çok aranan isimlerden oldu. Antakya Belediye Başkanı kimdir? İzzettin Yılmaz hayatı ve biyografisi..

Antakya Belediye Başkanı kimdir? vatandaşlar tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın hayatını sizler için derledik. Antakya Belediye Başkanı kimdir? İzzettin Yılmaz hayatı ve biyografisi..

ANTAKYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

Antakya Belediye Başkanlığını İzzettin Yılmaz yapıyor.

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İZZETTİN YILMAZ KİMDİR?

İzzettin Yılmaz, 8 Nisan 1957'de Hatay Antakya'da doğdu. Uluslararası nakliyatçı ve yönetici olan Yılmaz, lise mezunudur.

Uluslararası nakliyecilik yaptı. Antakya Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve başkanı oldu. Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. Yılmaz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

İzzettin Yılmaz, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Antakya Belediye Başkanı oldu.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz 8 Nisan 1957'de Antakya'da dünyaya geldi.

Babası Aziz Bey,annesi Nezahat Hanımdır.

Eğitim ve öğrenimini Antakya'da tamamlayarak iş hayatına Uluslararası Nakliyecilik sektörüyle başladı.

2000-2008 yılları arasında Antakya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı

2005-2008 yılları arasında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği

2006-2008 yılları arasında Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Başkanlığı

2007-2011 yılları arasında 23.Dönem MHP Hatay Milletvekilliği görevlerinde bulundu.

7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde AK Parti Hatay Milletvekili aday adayı oldu.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı oluşumunda, AK Parti'nin adayı olarak seçimlere giren İzzettin Yılmaz, Antakya halkının teveccühü ile oyların % 55,26'sını alarak Antakya İlçe Belediye Başkanı seçildi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz evli ve 4 çocuk babasıdır.