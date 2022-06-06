Anonim ne demek? TDK'ya göre Anonim nedir, ne anlama geliyor? Anonim nedir? - Haberler

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TDK'YA GÖRE ANONİM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre anonim "Adı sanı bilinmeyen", "Çok ortaklı" ve "Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen, laedri." anlamlarına gelmektedir.

TDK Anonim 1. anlamı : Adı sanı bilinmeyen

TDK Anonim 2. anlamı : Çok ortaklı.

TDK Anonim 3. anlamı : Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen, laedri.

ANONİM NEDİR?

Anonim, sıfat olarak adı sanı bilinmeyen anlamına gelir.

Bir sanat eseri söz konusu olduğunda anonim bir eser, kimin tarafından yapıldığı belli olmayan bir eserdir. Örneğin halk sanatına atfedilen çoğu eser anonim olduğu gibi, Antik Yunan öncesi dönemine ait eserlerin birçoğu doğaları gereği anonim olarak günümüze ulaşmıştır.

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