Anonim (Anon) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Anonim filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı?
Bugün Star TV'de Anonim filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Anonim filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı? Anonim filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? merak etti. İşte bilgiler...
'Anonim 'filminin yönetmenliğini Andrew Niccol üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Clive Owen, Afiya Bennett, Morgan Allen gibi isimler yer alıyor. Anonim filmi nerede çekildi? Kurye filmi konusu nedir? Anonim filminin oyuncuları kimlerdir? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.
'Anonim 'filminin yönetmenliğini Andrew Niccol üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Clive Owen, Afiya Bennett, Morgan Allen gibi isimler yer alıyor.Anonim (Anon) filmi 2018 ABD yapımı bir filmdir. Filmin genel olarak ABD'de çekildiği tahmin edilmektedir.
"Anonim "filmi , herhangi bir mahremiyetin, cahilliğin veya anonimliğin olmadığı bir dünyada geçer. Bu dünyada şahsi anılarımız kaydedilir ve neredeyse hiç suç işlenemez. Bir dizi çözülmemiş cinayeti çözmeye çalışan dedektif Sal Frieland (Clive Owen), sistemi altüst eden ve ortadan kaybolan bir kadına (Amanda Seyfried) rastlar. Kadının hiçbir kimliği, geçmişi veya kaydı yoktur. Sal, suçun sonunun gelmediğini, aksine daha yeni başlıyor olduğunu fark eder. Kendisi bir sonraki kurban olmadan önce kadını bulmak zorundadır.
Clive Owen - Sal Frieland
Afiya Bennett - Ima Aug
Morgan Allen - Iri Aug
Jeffrey Men - Chen Sheng Lu
James Tam - Wei Han Xu
Amanda Seyfried - The Girl
Jonathan Potts - Dominic Ray
Rachel Roberts - Alysa Egorian
Toyin Ishola - Chloe Benitez
Sebastian Pigott - Detective Vardy
David Storch - Karl Niedermeir
Billy Parrott - Jason Carr
Amadou Kebe - Theo Navas
Stephanie Christian - Anna Pieters
Natalie Chaves - Erik Pieters
Colm Feore - Charles Gattis
Jean-Michel Le Gal - James Cray
Daniel Stolfi - Jordan Neese
Sara Mitich - Shirley
Joe Pingue - Lester Hagen