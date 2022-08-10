Anonim (Anon) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Anonim filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı?

Bugün Star TV'de Anonim filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Anonim filmi nerede çekildi, hangi ülke yapımı? Anonim filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? merak etti. İşte bilgiler...

'Anonim 'filminin yönetmenliğini Andrew Niccol üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Clive Owen, Afiya Bennett, Morgan Allen gibi isimler yer alıyor. Anonim filmi nerede çekildi? Kurye filmi konusu nedir? Anonim filminin oyuncuları kimlerdir? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

ANONİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ ÜLKE YAPIMI?

'Anonim 'filminin yönetmenliğini Andrew Niccol üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Clive Owen, Afiya Bennett, Morgan Allen gibi isimler yer alıyor.Anonim (Anon) filmi 2018 ABD yapımı bir filmdir. Filmin genel olarak ABD'de çekildiği tahmin edilmektedir.

ANONİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Anonim "filmi , herhangi bir mahremiyetin, cahilliğin veya anonimliğin olmadığı bir dünyada geçer. Bu dünyada şahsi anılarımız kaydedilir ve neredeyse hiç suç işlenemez. Bir dizi çözülmemiş cinayeti çözmeye çalışan dedektif Sal Frieland (Clive Owen), sistemi altüst eden ve ortadan kaybolan bir kadına (Amanda Seyfried) rastlar. Kadının hiçbir kimliği, geçmişi veya kaydı yoktur. Sal, suçun sonunun gelmediğini, aksine daha yeni başlıyor olduğunu fark eder. Kendisi bir sonraki kurban olmadan önce kadını bulmak zorundadır.

ANONİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Clive Owen - Sal Frieland

Afiya Bennett - Ima Aug

Morgan Allen - Iri Aug

Jeffrey Men - Chen Sheng Lu

James Tam - Wei Han Xu

Amanda Seyfried - The Girl

Jonathan Potts - Dominic Ray

Rachel Roberts - Alysa Egorian

Toyin Ishola - Chloe Benitez

Sebastian Pigott - Detective Vardy

David Storch - Karl Niedermeir

Billy Parrott - Jason Carr

Amadou Kebe - Theo Navas

Stephanie Christian - Anna Pieters

Natalie Chaves - Erik Pieters

Colm Feore - Charles Gattis

Jean-Michel Le Gal - James Cray

Daniel Stolfi - Jordan Neese

Sara Mitich - Shirley

Joe Pingue - Lester Hagen