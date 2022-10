Annie Ernaux kimdir? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. 2022 Nobel edebiyat ödülünün açıklanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Annie Ernaux kimdir? sorusunu arattı. 2022 Nobel Edebiyat ödülünü kazanan isim bugün itibari ile belli oldu. Nobel Edebiyat ödülü sahibi olan Annie Ernaux vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Annie Ernaux kimdir? 2022 Nobel Edebiyat ödülü kazananı Annie Ernaux kimdir? Annie Ernaux kaç yaşında, nereli? Annie Ernaux hayatı!

ANNİE ERNAUX KİMDİR?

Annie Ernaux,1 Eylül 1940 doğumlu bir Fransız yazar ve edebiyat profesörüdür.Çoğunlukla otobiyografik olan edebi eseri, sosyoloji ile yakın ilişkiler içindedir. Ernaux, 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'ne "kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını ortaya çıkarmadaki cesareti ve klinik keskinliği nedeniyle" layık görüldü.Ernaux , Normandiya'daki Yvetot'ta büyüdü . O işçi sınıfı bir geçmişe sahip, ama ailesi sonunda bir kafe-bakkal dükkânına sahipti. Rouen ve ardından Bordeaux üniversitelerinde okudu, okul öğretmeni olmaya hak kazandı ve modern edebiyatta daha yüksek bir derece kazandı. Bir süre Marivaux'da bitmemiş bir tez projesinde çalıştı. 1970'lerin başında, Bonneville Lisesi'nde,daha sonra Pontoise'da , Ulusal Uzaktan Eğitim Merkezi'ne katılmadan önce öğretmenlik yaptı.

Annie Ernaux edebi kariyerine 1974 yılında otobiyografik bir roman olan Les Armoires vides (Cleaned Out) ile başladı. 1984'te, babasıyla ilişkisine ve Fransa'da küçük bir kasabada büyüyen deneyimlerine ve sonraki taşınma sürecine odaklanan otobiyografik bir anlatı olan La Place (Bir Adamın Yeri) adlı otobiyografik çalışmalarından bir diğeri için Renaudot Ödülü'nü kazandı. Fransız eleştirmenler tarafından çok iyi karşılanan 2008 tarihli tarihi anı kitabı Les Années, birçok kişi tarafından başyapıtı olarak kabul edilir. Bu kitapta, Ernaux ilk kez kendisi hakkında üçüncü tekil şahıs olarak yazıyor ve İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 2000'lerin başına kadar Fransız toplumuna canlı bir bakış sunuyor. [12] Bu, bir kadının ve içinde yaşadığı gelişen toplumun dokunaklı sosyal öyküsüdür. The Years , Académie française'nin 2008 Françoise-Mauriac Ödülü'nü , 2008 Marguerite Duras Ödülü'nü, 2008 Fransız Dili Ödülü'nü kazandı. 2009 TelgrafıOkuyucular Ödülü ve 2016 Premio Strega Europeo Ödülü. Alison L. Strayer tarafından çevrilen The Years , 31. Yıllık Fransız-Amerikan Vakfı Çeviri Ödülü için Finalist oldu. 2018'de Premio Hemingway'i kazandı.