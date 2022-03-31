Anneye, babaya veya aileye 1 nisan şakaları! 1 Nisan şakaları! En komik ve kolay 1 Nisan şakaları! Whatsapp 1 Nisan şakaları!

1 Nisan geleneğinin kökeni olarak Fransa halkı arasında yaşanan yanlış anlaşılmalar kaynak gösterilmektedir. 1 Nisan geleneğinin bir halkın arasından çıkıp tüm dünyada etkili olacağını kimse düşünmemişti bile. Geleneksel hale gelen 1 Nisan şakaları için vatandaşlar komik ve kolay şakalar araştırmaktadır. Biz de bu haberimizde sizler için annenize, babanıza veya sevdiklerinize yapabileceğiniz en güzel veyapması kolay olan 1 Nisan şakalarınıbir araya getirdik. İşte detaylar.

ANNEYE VE BABAYA 1 NİSAN ŞAKALARI

SÜNGERDEN ÇİKOLATA ŞAKASI

Evinizde kullandığınız bulaşık süngerini istediğiniz boyutlara parçalayarak bölün. Daha sonra erittiğiniz çikolata ile bir güzel kaplayın. Çikolata sosu donduğunda kubanınıza ikram edebilirsiniz:D.

BÖCEK ŞAKASI

Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

KİBRİT KUTUSU ŞAKASI

Kibrit kutusuna tüylü cisim koymak 1 Nisan şakaları arasında en az bilinenidir. Öncelikle bir kibrit kutusunun içine siyah tüyü bulunan küçük bir iplik yumağı koyun. Daha sonra kutuya ince görünmez bir ip bağlayıp kibrit kutusunu evin en uzak köşesine bantlayın. Böylece siyah kutuya açılırken ip siyahı yumağı çekip sanki kutudan böcek çıkıyormuş hissi verecektir.

ÇAYDANLIK ŞAKASI

Eve oturmaya gelen misafirinize sanki içinde kaynar su varmış gibi çaydanlık şakası yapabilirsiniz. Boş çaydanlığı yanlışlıkla misafirinizin üzerine düşürüyormuş gibi yaparak tepkisini görebilir ve eğlenebilirsiniz.

GÖRÜNMEZ İP ŞAKASI

Üç dört kişi bir araya gelinir, kalabalık bir sokakta yürümeye başlanır tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklar kaldırılır. Çok kişi olması inandırıcılığı artırır.

TURP ŞAKASI

Manavdan kökü tamamen kopmamış turp alınız. Kökü kopmamış olsun çünkü kök kısmı fare kuyruğuna benzediğinden şakamızın can alıcı noktası bu olacaktır. Turpun sadece kök kısmı görünecek şekilde şaka yapmak istediğiniz kişinin en çok kullandığı eşyaların arasına koyarak onu korkutabilirsiniz.

PATLAYAN MANDALİNA

Mandalina mevsimi geçmek üzere… Eğer ki 1 Nisan günü bir mandalina bulursanız eğer alt tarafını bir gazoz kapağı kadar büyük olacak şekilde kesin ama kabuğa zarar vermeyin tekrar geri koyacağız. Daha sonra bir kaşık alın ve mandalinanın içini boşaltın. Mandalinanın içine ise reçel, un, mayanoze, ketçap, sos gibi malzemeler ile doldurup alt tarafından çıkardığınız kabuğuda yerine koyup yapıştırın. Daha sonra bu mandalinayı arkadaşınıza ikram edin. Soymak için mandalinayı eline alıp bastırdığında pörtleyen bir mandalina ile karşılaşacak ve sizde hızla kahkahalar atarak oradan kaçacaksınız.

FOTOMONTAJ ŞAKASI

Tanıdığımız birini fotoğrafı varsa bundan iyi bir fotokopi alıp gazetenin orta sayfalarındaki haberlere fotomontaj yapabilirsiniz. Sonra gazeteyi onun okumasını sağlayarak haberlere çıktığına inandırabilirsiniz.

ARANIYOR :D

1 Nisan şakalarının arasında en acımasız olanı bu şakadır. Bu şakayı yapmadan önce arkadaşınızın ya da tanıdığınızın fotoğrafını bulun. Fotoğrafı güzelce bir A4 kağıdına tasarlayarak altına kayıp aranıyor ilanı verin. Daha sonra etrafınızdaki binaların kapılarına yapıştırın. Emin olun çok güleceksiniz.

DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ

Bir paket kremalı bisküvi alınır. Bir kaç bisküvi ortadan bölünür ve kremaları alınır yerine diş macunu sıkılır. Sırası ile pakete bir diş macunlu bir normal bisküvi üst üste dizilir. Saka yapılacak arkadaşın yanına gelindiğinde bir tane ağzımıza atarız sonra arkadaşa ikram ederiz. Doğal olarak bööööoo bu ne bicim bisküvi diyecektir. Siz durumu çaktırmadan ne olmuş gayet güzel deyip sıradaki normal bisküvileri ağzınıza atarsınız. Bir daha dene deyip sıradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

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