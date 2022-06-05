Annesi bulunamayan kızıl geyik koruma altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annesi bulunamayan kızıl geyik koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Genel
 - Güncelleme:

Annesi bulunamayan kızıl geyik koruma altına alındı Bolu'da, çobanların ormanda bulduğu ve annesine ulaşamadıkları kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı.

Annesi bulunamayan kızıl geyik koruma altına alındı

BOLU - Bolu'da, çobanların ormanda bulduğu ve annesine ulaşamadıkları kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda hayvan otlatan çobanlar bir ağacın altında yalnız yatan kızıl geyik yavrusu olduğunu gördü. Bir süre yavru geyiği takip eden çobanlar, çevrede annesinin olup olmadığını belirlemek için arama yaptı. Annesinin olmadığı anlaşılan yavru kızıl geyiği yanlarına alan çobanlar durumu Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından işletme müdürlüğüne götürülen yavru geyik sağlık kontrolünün ardından Bolu Mili Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Kızıl geyiğin bir süre sonra doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Genel

Bolu Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title