Annenin Sırrıdır Çocuk Türkan kimdir? Demet Gül kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Türkan gerçek adı nedir?

NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Selin Yeninci, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Türkan karakterini canlandıran isim Demet Gül'dür.

1982 yılında Almanya'da doğan Demet Gül, Otto- Falckenberg-Schule München Sahne Sanatları Performans Bölümü mezun oldu. 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde canlandırdığı Maşuka karakteriyle Türkiye'de çıkış yapan Demet Gül ardından Eğlendirme Dairesi ve Aşk Laftan Anlamaz yapımlarında rol aldı. Almanya'da ise Mordkomission İstanbul serisi ve Notruf Hafenkante yapımlarıyla kitlelere ulaştı. Beyaz perdede ise bir çok ödüllü film Altın Ayı da prömyeri olan Almanya-Welcome to Germany filmiyle büyük başarı yakaladı. Anduni, Lovelab, Einmal Hans Mit Schafer Soße, hem senaryo, başrol ve yapımcılığı üstlendiği kısa film The House in the Envelope, 8 Saniye, Vergesst Mich Nicht, Küçük Esnaf, Müthiş Bir Film, Maide'nin Altın Günü filmlerinde de oynadı. Kendi yazdığı senaryoları da bulunan Demet Gül'ün rol aldığı tiyatro ve opera oyunları ise; Kanakstar, La Traviata, Der Wolf İst Tot, Battle of the Teutoburg Forest, Abduction from the Seraglio, Down Understanding, Hands Around, A Dream Play, Urteile. Oyuncu Keşke Hiç Büyümeseydik'te Şennur karakterini canlandırmıştır.

