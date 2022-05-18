Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm izle! TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk 7. bölüm full HD izle! Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aynı dönemde hamile kalan Meryem ve Defne adında iki kadının sarsıcı hikâyesini anlatacak olan NTC Medya imzalı diziyi Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar bulunuyor. Kırmızı Oda final yaptıktan sonra yeni dizisini izleyicilerle buluşturan TV 8 ekranlarında Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu ve Ahmet Varlı gibi başarılı oyuncuları göreceğiz. Anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek dizi etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK SON BÖLÜM İZLE!

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ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 7. BÖLÜM İZLE

Annenin Sırrıdır Çocuk 7. bölüm izlemek için ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 7. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU NEDİR?

"Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız."

"Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik... Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik... Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli…"

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK OYUNCULARI KİM?

İrem Helvacıoğlu - Defne Yılmaz

Engin Öztürk - Sadun Kenan

Olgun Toker - Çınar Yılmaz

Selin Yeninci - Meryem

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