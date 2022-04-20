Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm izle! Annenin Sırrıdır Çocuk 3. bölüm HD izle! Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümde neler olacak? 20 Nisan TV8 izle!

Annenin Sırrıdır Çocuk, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryoları Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Okan Başar Bahar'ın kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm izle! Annenin Sırrıdır Çocuk 3. bölüm HD izle! Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümde neler olacak? 20 Nisan TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk full bölüm izle! Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi son bölüm HD izle!

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi Çarşambagünleri saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlk iki bölümüyle tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Annenin Sırrıdır Çocuk dizininin 3. bölümünün 3. tanıtımı yayınlandı. İşte 20 Nisan Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümün üçüncü tanıtımı...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK CANLI İZLE!

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK SON BÖLÜM İZLE!

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU NE?

"Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız."

"Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik... Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik... Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli…"

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK OYUNCU KADROSU

İrem Helvacıoğlu : Defne Yılmaz

Engin Öztürk : Sadun Kenan

Olgun Toker : Çınar Yılmaz

Selin Yeninci : Meryem

Ahmet Varlı : Nuh

Sacide Taşaner : Sabriye

Demet Gül : Türkan

Selim Erdoğan : Reha

Birgül Ulusoy : Fidan

Mine Kılıç : Sedef

Zeynep Köse

Gün Akıncı : Arda

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