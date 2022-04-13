Annenin Sırrıdır Çocuk Sadun kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk Sadun kimdir? Engin Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Sadun gerçek adı nedir?

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK SADUN KİMDİR?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Sadun karakterini canlandıran isim Engin Öztürk'tür.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Engin Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de ailesinin dördüncü çocuğu olarak doğdu. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Selanik göçmenidir. Babası havacı astsubay olduğu için çocukluğu Eskişehir askeri lojmanlarında geçmiştir. Lise yıllarında başlamak üzere 8 yıl voleybol oynadı. Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra baba mesleğini seçip 2003 yılında İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun oldu.

2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü tamamladı. İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda iken girdiği "Tiyatro Kolu"nda edindiği tiyatro merakı onu oyunculukla tanıştırdı.

Engin Öztürk, 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizinin seçmelerini kazanıp, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Kaan Taşaner, Deniz Türkali, Seda Güven, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.

2012 yılında senaryosunu Emrah Serbes'in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar'ın yaptığı, oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Seda Bakan, Sezin Akbaşoğulları gibi isimlerin de bulunduğu "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizinin kadrosunda yer aldı.

2013 yılında da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Selim karakterini canlanmıştır. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

2015 yılının Ekim ayında yayınlanmaya başlayan "Hatırla Gönül" adlı dizide Engin Öztürk, Gökçe Bahadır, Onur Saylak ve Selen Öztürk birlikte rol aldı. Son olarak 2016 yılında Yüksek Sosyete isimli dizide yer almıştır.

Haberler.com - Gündem