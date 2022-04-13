Annenin Sırrıdır Çocuk Sabriye kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Selin Yeninci, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk Sabriye kimdir? Sacide Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Sabriye gerçek adı nedir?

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK SABRİYE KİMDİR?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Sabriye karakterini canlandıran isim Sacide Taşaner'dir.

SACİDE TAŞANER KİMDİR?

Sacide Taşaner, 14 Mayıs 1960 yılında Isparta'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde tamamlamıştır. 2003 yılında Şıh Senem dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Kezban Yenge, Tek Türkiye, Yer Gök Aşk, Benim İçin Üzülme, Kurt Seyit ve Şura, Sevdam Alabora gibi dizilerde rol alan Sacide Taşaner, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Nefise karakterine hayat vermektedir. Tuna Orhan, 1.65 metre boyunda, 72 kilo ve Boğa burcudur.

Sacide Taşaner'İn rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zengin ve Yoksul (Nefise) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (TV Dizisi)

2016 – Seni Seven Ölsün (Rukiye) (Sinema Filmi)

2016 – Benim Adım Feridun (Sinema Filmi)

2016 – Ateş (Sinema Filmi)

2015 – Sevdam Alabora (Nedret) (TV Dizisi)

2015 – Kırgın Çiçekler (Neriman) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit Şura (Binnaz) (TV Dizisi)

2014 – Neden Tarkovski Olamıyorum? (Bahadırın Annesi) (Sinema Filmi)

2014 – Karadayı (Nedime) (TV Dizisi)

2011-2013 – Benim İçin Üzülme (Nermin) (TV Dizisi)

2011 – Dedemin İnsanları (Nadire) (Sinema Filmi)

2010 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Halide) (TV Dizisi)

2009 – Sakarya Fırat (TV Dizisi)

2008 – Hicran (İnci) (TV Dizisi)

2008 – Doğruluk Ekseni (Firdevs) (TV Dizisi)

2007 – Tek Türkiye (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (TV Dizisi)

2006 – Maçolar (TV Dizisi)

2005 – Kezban Yenge (TV Dizisi)

2003 – Şıh Senem (TV Dizisi)

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