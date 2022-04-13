Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh kimdir? Ahmet Varlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh gerçek adı nedir? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh kimdir? Ahmet Varlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh gerçek adı nedir?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh kimdir? Ahmet Varlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh gerçek adı nedir?

TV8'in yeni yapımı Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh kimdir? Dizinin başlamasıyla izleyiciler, Annenin Sırrıdır Çocuk konusu ne, oyuncuları kimler? Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh gerçek adı nedir? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi senaristi kimdir? merak etti. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk neyi anlatıyor? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimlerdir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Selin Yeninci, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh kimdir? Ahmet Varlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh gerçek adı nedir?

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK NUH KİMDİR?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Nuh karakterini canlandıran isim Ahmet Varlı'dır.

AHMET VARLI KİMDİR?

Ahmet Varlı, 1984 Trabzon doğumlu oyuncu, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi Oyunculuk Bölümü'nü bitiren Varlı, 2010'da Hayvanat Bahçesi Masalı oyunuyla da Afife Jale Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü'nü kazandı. Benim İçin Üzülme dizisindeki engelli Orhan rolüyle ünü arttı.

Yıl Yapım Rol
2022- Annenin Sırrıdır Çocuk
2021 Maraşlı Demir
2020 Doğduğun Ev Kaderindir Efe
2019 Kuzgun Bora
2018 Bozkır Köçek
2017 Kanatsız Kuşlar Ahmet
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Pinhan Ağa
2014 Yılanların Öcü Haceli
2012-2013 Benim İçin Üzülme Orhan
2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki İlhan
2010-2011 Yerden Yüksek Garip
2009 Bu Kalp Seni Unutur Mu? Doktor Orhan

Haberler.com - Gündem

Ahmet Varlı, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title