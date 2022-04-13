Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh kimdir? Ahmet Varlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh gerçek adı nedir?
- Güncelleme:
TV8'in yeni yapımı Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh kimdir? Dizinin başlamasıyla izleyiciler, Annenin Sırrıdır Çocuk konusu ne, oyuncuları kimler? Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh gerçek adı nedir? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi senaristi kimdir? merak etti. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk neyi anlatıyor? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimlerdir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Selin Yeninci, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh kimdir? Ahmet Varlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Nuh gerçek adı nedir?
ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK NUH KİMDİR?
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Nuh karakterini canlandıran isim Ahmet Varlı'dır.
AHMET VARLI KİMDİR?
Ahmet Varlı, 1984 Trabzon doğumlu oyuncu, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi Oyunculuk Bölümü'nü bitiren Varlı, 2010'da Hayvanat Bahçesi Masalı oyunuyla da Afife Jale Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü'nü kazandı. Benim İçin Üzülme dizisindeki engelli Orhan rolüyle ünü arttı.
|Yıl
|Yapım
|Rol
|2022-
|Annenin Sırrıdır Çocuk
|2021
|Maraşlı
|Demir
|2020
|Doğduğun Ev Kaderindir
|Efe
|2019
|Kuzgun
|Bora
|2018
|Bozkır
|Köçek
|2017
|Kanatsız Kuşlar
|Ahmet
|2016
|Muhteşem Yüzyıl Kösem
|Pinhan Ağa
|2014
|Yılanların Öcü
|Haceli
|2012-2013
|Benim İçin Üzülme
|Orhan
|2010-2012
|Öyle Bir Geçer Zaman ki
|İlhan
|2010-2011
|Yerden Yüksek
|Garip
|2009
|Bu Kalp Seni Unutur Mu?
|Doktor Orhan