Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem kimdir? Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem gerçek adı nedir?

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK MERYEM KİMDİR?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterini canlandıran isim Selin Yeninci'dir.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur.Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2018 : Nasipse Adayız (Arzu) (Sinema Filmi)

2018 : Bir Zamanlar Çukurova (Saniye) (TV Dizisi)

2018 : Avlu (Merve) (TV Dizisi)

2017 : Yüz Yüze (Melisa) (TV Dizisi)

2016 : Kaçın Kurası (Neşe) (TV Dizisi)

2016 : Rengarenk (TV Dizisi)

2014 : Toz Ruhu (Neslihan) (Sinema Filmi)

2014 : Olur Olur (Ebru) (Sinema Filmi)

2014 : Vicdan (Hande) (TV Dizisi)

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