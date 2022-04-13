Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem kimdir? Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem gerçek adı nedir?
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TV8'in yeni yapımı Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem kimdir? Dizinin başlamasıyla izleyiciler, Annenin Sırrıdır Çocuk konusu ne, oyuncuları kimler? Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem gerçek adı nedir? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi senaristi kimdir? merak etti. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk neyi anlatıyor? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimlerdir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem kimdir? Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem gerçek adı nedir?
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterini canlandıran isim Selin Yeninci'dir.
Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur.Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.
2018 : Nasipse Adayız (Arzu) (Sinema Filmi)
2018 : Bir Zamanlar Çukurova (Saniye) (TV Dizisi)
2018 : Avlu (Merve) (TV Dizisi)
2017 : Yüz Yüze (Melisa) (TV Dizisi)
2016 : Kaçın Kurası (Neşe) (TV Dizisi)
2016 : Rengarenk (TV Dizisi)
2014 : Toz Ruhu (Neslihan) (Sinema Filmi)
2014 : Olur Olur (Ebru) (Sinema Filmi)
2014 : Vicdan (Hande) (TV Dizisi)