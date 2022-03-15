Annenin Sırrıdır Çocuk, NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk konusu ne, oyuncuları kimler? Annenin Sırrıdır Çocuk uyarlama mı? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi senaristi kimdir?

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi yakında TV8'de başlayacak. Dizinin başlama tarihi henüz belli olmadı.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU NE?

"Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız."

"Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik... Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik... Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli…"

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu - Defne

Selin Yeninci - Meryem

Engin Öztürk - Sadun

Olgun Toker - Çınar

Ahmet Varlı - Nuh

Sacide Taşaner - Sabriye

Demet Gül - Türkan

Selim Erdoğan - Reha

Birgül Ulusoy - Fidan

Mine Kılıç - Sedef

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