Annenin Sırrıdır Çocuk konusu ne, oyuncuları kimler? Annenin Sırrıdır Çocuk uyarlama mı? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi senaristi kimdir?
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TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk yakında başlayacak. Dizinin başlamasına yakın izleyiciler, Annenin Sırrıdır Çocuk konusu ne, oyuncuları kimler? Annenin Sırrıdır Çocuk uyarlama mı? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi senaristi kimdir? merak etti. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk neyi anlatıyor? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimlerdir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Annenin Sırrıdır Çocuk, NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk konusu ne, oyuncuları kimler? Annenin Sırrıdır Çocuk uyarlama mı? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi senaristi kimdir?
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi yakında TV8'de başlayacak. Dizinin başlama tarihi henüz belli olmadı.
"Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız."
"Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik... Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik... Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli…"
İrem Helvacıoğlu - Defne
Selin Yeninci - Meryem
Engin Öztürk - Sadun
Olgun Toker - Çınar
Ahmet Varlı - Nuh
Sacide Taşaner - Sabriye
Demet Gül - Türkan
Selim Erdoğan - Reha
Birgül Ulusoy - Fidan
Mine Kılıç - Sedef