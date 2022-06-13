Annenin Sırrıdır Çocuk final mi yapıyor, bitiyor mu? Annenin Sırrıdır Çocuk neden final yapıyor, neden bitti? Final bölümünde neler olacak?
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TV8'in sevilen dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk bu hafta final bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin final yapmasının ardından izleyiciler, Annenin Sırrıdır Çocuk final mi yapıyor, bitiyor mu? Annenin Sırrıdır Çocuk neden final yapıyor? Final bölümünde neler olacak? merak etti. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk neden bitiyor? Annenin Sırrıdır Çocuk sezon finali mi yoksa tamamen mi bitecek? İşte detaylar...
Annenin Sırrıdır Çocuk, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryoları Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Okan Başar Bahar'ın kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk final mi yapıyor, bitiyor mu? Annenin Sırrıdır Çocuk neden final yapıyor? Final bölümünde neler olacak?
Annenin Sırrıdır Çocuk 15 Haziran Çarşamba günü 11. bölümüyle final yapacaktır. Dizi sezon finali değil tamamen final yapıyor ve bitiyor.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
""Ben hayatımdaki tek doğrunun sen olduğunu anladım…"
#AnneninSırrıdırÇocuk final bölümüyle çarşamba 19.30'da @tv8'de @_NTCMedya"
"Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız."
"Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik... Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik... Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli…"
İrem Helvacıoğlu - Defne
Selin Yeninci - Meryem
Engin Öztürk - Sadun
Olgun Toker - Çınar
Ahmet Varlı - Nuh
Sacide Taşaner - Sabriye
Demet Gül - Türkan
Selim Erdoğan - Reha
Birgül Ulusoy - Fidan
Mine Kılıç - Sedef