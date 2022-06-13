Annenin Sırrıdır Çocuk final mi yapıyor, bitiyor mu? Annenin Sırrıdır Çocuk neden final yapıyor, neden bitti? Final bölümünde neler olacak?

Annenin Sırrıdır Çocuk, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryoları Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Okan Başar Bahar'ın kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk final mi yapıyor, bitiyor mu? Annenin Sırrıdır Çocuk neden final yapıyor? Final bölümünde neler olacak?

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK FİNAL Mİ YAPIYOR?

Annenin Sırrıdır Çocuk 15 Haziran Çarşamba günü 11. bölümüyle final yapacaktır. Dizi sezon finali değil tamamen final yapıyor ve bitiyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

""Ben hayatımdaki tek doğrunun sen olduğunu anladım…"

#AnneninSırrıdırÇocuk final bölümüyle çarşamba 19.30'da @tv8'de @_NTCMedya"

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU NE?

"Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız."

"Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik... Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik... Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli…"

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu - Defne

Selin Yeninci - Meryem

Engin Öztürk - Sadun

Olgun Toker - Çınar

Ahmet Varlı - Nuh

Sacide Taşaner - Sabriye

Demet Gül - Türkan

Selim Erdoğan - Reha

Birgül Ulusoy - Fidan

Mine Kılıç - Sedef

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