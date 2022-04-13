Annenin Sırrıdır Çocuk Çınar kimdir? Olgun Toker kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Çınar gerçek adı nedir?
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TV8'in yeni yapımı Annenin Sırrıdır Çocuk Çınar kimdir? Dizinin başlamasıyla izleyiciler, Annenin Sırrıdır Çocuk konusu ne, oyuncuları kimler? Annenin Sırrıdır Çocuk Çınar gerçek adı nedir? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi senaristi kimdir? merak etti. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk neyi anlatıyor? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimlerdir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Annenin Sırrıdır Çocuk Çınar kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Selin Yeninci, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk Çınar kimdir? Olgun Toker kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Çınar gerçek adı nedir?
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Çınar karakterini canlandıran isim Olgun Toker'dir.
Olgun Toker, 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Saklı Hayatlar filmi ile yaşamış; Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf sinema filmlerinde rol almıştır. Televizyonlarla ilk tanışması ise Son dizisi ile olmuş; Benim Adım Gültepe, Karadayı, Şeref Meselesi ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol almıştır. En son Bir Aile Hikayesi dizisinde rol almıştır.
Arıza/ 2020
Bir Aile Hikayesi/ 2019
Dip/ 2018
Hayat Sırları/ 2017
Hayat Şarkısı/ 2016 – 2017
Tatlı Küçük Yalancılar/ 2015
Benim Adım Gültepe/ 2014
Şeref Meselesi/ 2014
Karadayı/ 2012 – 2014
Son/ 2012
Yol Arkadaşım 2/ 2018
Benim Babam Bir Melek/ 2017
Küçük Esnaf/ 2016
Düğün Dernek/ 2013
Hükümet Kadın/ 2012
Kurtuluş Son Durak/ 2011
Bir Ses Böler Geceyi/ 2011
Saklı Hayatlar/ 2010