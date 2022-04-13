Annenin Sırrıdır Çocuk Çınar kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Selin Yeninci, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk Çınar kimdir? Olgun Toker kimdir, kaç yaşında, nereli? Annenin Sırrıdır Çocuk Çınar gerçek adı nedir?

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK ÇINAR KİMDİR?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Çınar karakterini canlandıran isim Olgun Toker'dir.

OLGUN TOKER KİMDİR?

Olgun Toker, 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Saklı Hayatlar filmi ile yaşamış; Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf sinema filmlerinde rol almıştır. Televizyonlarla ilk tanışması ise Son dizisi ile olmuş; Benim Adım Gültepe, Karadayı, Şeref Meselesi ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol almıştır. En son Bir Aile Hikayesi dizisinde rol almıştır.

Olgun Toker'in Oynadığı Diziler

Arıza/ 2020

Bir Aile Hikayesi/ 2019

Dip/ 2018

Hayat Sırları/ 2017

Hayat Şarkısı/ 2016 – 2017

Tatlı Küçük Yalancılar/ 2015

Benim Adım Gültepe/ 2014

Şeref Meselesi/ 2014

Karadayı/ 2012 – 2014

Son/ 2012

Olgun Toker'in Oynadığı Filmler

Yol Arkadaşım 2/ 2018

Benim Babam Bir Melek/ 2017

Küçük Esnaf/ 2016

Düğün Dernek/ 2013

Hükümet Kadın/ 2012

Kurtuluş Son Durak/ 2011

Bir Ses Böler Geceyi/ 2011

Saklı Hayatlar/ 2010

Haberler.com - Gündem