Annenin Sırrıdır Çocuk CANLI izle! TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk 3. bölüm canlı izle! Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümde neler olacak? TV8 canlı izle!

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ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ HAKKINDA

Annenin Sırrıdır Çocuk, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryoları Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Okan Başar Bahar'ın kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU NEDİR?

"Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız."

"Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik... Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik... Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli…"

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK OYUNCULARI KİM?

İrem Helvacıoğlu - Defne Yılmaz

Engin Öztürk - Sadun Kenan

Olgun Toker - Çınar Yılmaz

Selin Yeninci - Meryem

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