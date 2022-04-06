Annenin Sırrıdır Çocuk 1. bölüm izle! Annenin Sırrıdır Çocuk, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk canlı izle! TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk 1. bölüm izle! Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümde neler olacak? TV8 canlı izle!

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ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU NE?

"Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız."

"Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik... Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik... Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli…"

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TV8'de 6 Nisan Çarşamba günü ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan, başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in paylaştığı "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisinin yeni tanıtımıyla büyük dikkat çekti. Sosyal medyada beğeni dolu yorumlar alan tanıtım, projeye olan ilgi ve merakı da artırdı.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar oturuyor.

"Annenin Sırrıdır Çocuk" anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.

İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in başrollerinde bir araya geldiği dizide Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler de rol alıyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk 6 Nisan Çarşamba günü TV8'de..

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu - Defne

Selin Yeninci - Meryem

Engin Öztürk - Sadun

Olgun Toker - Çınar

Ahmet Varlı - Nuh

Sacide Taşaner - Sabriye

Demet Gül - Türkan

Selim Erdoğan - Reha

Birgül Ulusoy - Fidan

Mine Kılıç - Sedef

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