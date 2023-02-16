Kanal D'de yayınlanan Annem filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Annem filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Annem filminin konusu nedir? Annem oyuncu kadrosu! Annem kaç yılında, nerede çekildi? İşte detaylar...

Annem filmi, yönetmenliğini Mustafa Koton üstlendiği 2019 yapımı Türk filmidir. Filmin başrollerinde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel rol almaktadır.Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Annem filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Annem filminin konusu nedir? Annem oyuncu kadrosu! Annem kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

ANNEM OYUNCU KADROSU!

Sumru Yavrucuk

Özge Gürel

Sercan Badur

Tuna Orhan

Itır Esen

Fatma Toptaş

Fülya Özcan

Tuğçe Karabayır

Zuhal Acar

ANNEM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Annem, Mustafa Koton'un yönetmenliğini, Ayşe Balıbey Tanıl, Evren Erdoğan ve Bener Karaçor'un senaristliğini, Candan Erçetin'in müziğini, Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fülya Özcan, Tuğçe Karabayır ve Zuhal Acar'ın başrollerini paylaştığı, 20 Eylül 2019'da vizyona giren Türk sinema filmi.