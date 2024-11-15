Annem Ankara dizisi ilk bölüm fragmanı izle! Annem Ankara 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Annem Ankara dizisi ilk bölüm fragmanı izleme linki ve Kanal D Annem Ankara dizisi hangi gün ve ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Annem Ankara 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Annem Ankara ilk bölüm fragmanında neler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Annem Ankara dizisi konusu denir? Detaylar haberimizdedir…

ANNEM ANKARA DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Annem Ankara dizisi ilk bölüm fragmanı seyircisi ile buluştu.

ANNEM ANKARA DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

4 adam, 1 kadın… Buydu Zuhal Soydaşlı'nın hikayesi. Üç erkek evladın annesi, bir türlü büyüyemeyen bir adamın karısıydı. Özetle; kendi evinin yalnızıydı.

Yaşanan ama keşke yaşanmasaydı denen bütün hikayeler, kıymetini yıllar sonra anladığımız, hünerli birer öğretmendirler.

Son oğlunu kucağına aldıktan birkaç ay sonra Millî Eğitim Bakanlığı'ndaki görevinden emekli olmak zorunda kaldı Zuhal. Birkaç gün sonra da kocası Hasan Soydaşlı'nın onu aldattığını öğrendi.

Oğullarıyla birlikte sığabileceği bir yuva uğruna, çalışmaktan başka çaresi yoktu Zuhal'in. Çocuklarıyla birlikte ayakta, hayatta kalmaya çalıştığı şehrin ta kendisiydi Zuhal. Ankara'ydı o. Denizi yoktu, boğazı yoktu. Hiçbir zaman da olmayacaktı. Ama direnişti, mücadeleydi. Çünkü anne olmak başlı başına, "tek başına" bir mücadeleydi.

ANNEM ANKARA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın, Celile Toyon

ANNEM ANKARA DİZİSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI