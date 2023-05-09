Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür. Mayıs ayına girmemizle beraber merak edilenler arasında ise Anneler günü ne zaman, hangi gün? Anneler günü bu Pazar mı? soruları yer aldı. İşte detaylar...

Anneler günü ne zaman? sorusu gündemde yer aldı. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Vatandaşlar ise bu sene anneler gününün ne zaman kutlanacağını merak ediyor ve Anneler günü ne zaman, hangi gün? Anneler günü bu Pazar mı? sorularını araştırıyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2023 senesinde Anneler günü 14 Mayıs'ta kutlanacak.

14 MAYIS NEDEN KUTLANIR?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.