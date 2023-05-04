Anneler gününe kaç gün kaldığı kullanıcılar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Anneler günü hangi güne denk geliyor merak konusu oldu. Peki, Anneler günü ne zaman? 2023 Anneler gününe kaç gün kaldı? Anneler günü hangi gün? İşte detaylar...

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür. Anneler gününe kaç gün kaldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Anneler günü bu yıl hangi güne denk geliyor merak konusu oldu. Peki, Anneler günü ne zaman? 2023 Anneler gününe kaç gün kaldı? Anneler günü hangi gün? Detaylar haberimizde...

ANNELER GÜNÜ TARİHİ NEDİR?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı. ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü 14 Mayıs Pazar günü kutlanmaktadır.