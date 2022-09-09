Anneler günü yaklaştıkça bu özel gün için plan yapmak isteyenler Anneler Günü tam olarak ne zaman sorusuna cevap arıyor. Peki, 2022 yılında anneler günü ne zaman araştırılıyor. Peki, Anneler günü ne zaman,? 2022 Anneler günü hangi tarihte, ne zaman kutlanıyor?

Anneler Günü'nün 2022'de ne zaman kutlanacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Anneler günü ne zaman,? 2022 Anneler günü hangi tarihte, ne zaman kutlanıyor? İşte detaylar haberimizde...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye'de de 8 Mayıs Pazar 2022'de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

10) Çanta