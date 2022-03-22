2022 anneler günü hangi aya denk geliyor merak konusu oldu. Bu sene anneler günü hangi tarihe geliyor araştırılıyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan anneler günü, 2022 senesinde hangi güne denk geleceği gündeme geliyor. Anneler günü ne zaman? 2022 anneler günü hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizdedir…

2022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene anneler günü ne zaman olacağı merak ediliyor. 2022 yılında anneler günü hangi güne denk geliyor vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Anneler günü bu sene 29 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

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